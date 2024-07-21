شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رحيم يطمئن جمهوره على حالته الصحية: ربنا شفاني وعدت على خير والان مع تفاصيل الخبر

طمأن الملحن محمد رحيم جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية أمس، ووجه الشكر لكل من قام بالسؤال والاطمئنان عليه وعلق على فيديو نشره على صفحة الفيس بوك قائلاً: بشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر يا أغلى ناس في العالم كله.

وكشف الملحن محمد رحيم، عن تفاصيل حالته الصحية حيث لا يزال في غرفته بالمستشفى، قائلاً: بطمنكم عليا والحمد لله أجريت عملية بسيطة (قسطرة)، وبقيت زي الفل وربنا شفاني وعدت على خير الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمن الحمد لله.

يذكر أن الملحن محمد رحيم، قد أصيب بذبحة صدرية أدت إلى نقلة لأحد المستشفيات الخاصة وبأمر الأطباء تم احتجازه بغرفة العناية المركزة، وفي تصريح لليوم السابع طمئنت زوجة محمد رحيم أنوسة كوتة أصدقائه ومتابعيه على حالته الصحية وقالت الحمد لله هو أفضل وأنه تعرض للذبحة نظرا للإجهاد الدائم والتدخين والسهر وعدم الراحة، لذلك أمر الأطباء بعدم الزيارة والالتزام بالتعليمات الطبية، ووجهت الشكر لكل من حاول الاطمئنان علية والدعاء له .