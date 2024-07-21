مروان موسي يستعد لطرح ألبومه الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نجم الراب مروان موسي لطرح أحدث ألبوماته بعد فترة غياب عن طرح الأغاني الجديدة، وذلك بالتزامن مع موسم صيف 2024.

ويضم ألبوم مروان موسي حتى الآن 10 أغاني وقد يزيدوا، وسيكونوا مفاجأة لجمهوره الذي ارتبط به منذ ظهوره الأول.

ويواصل مروان موسي سلسلة جولاته الغنائية داخليا وخارجيا، بعدد من الحفلات الناجحة ما بين مصر وآخرها حفلة "زد بارك" والإمارات في مهرجان بيت ذا هيت"دبي" مع "سبوت لايت" و بيروت ريكوردز، وقبلها في أوروبا بهولندا، كما يستعد لعدة حفلات أخرى خلال الفترة المقبلة، داخل مصر و خارجها

الجدير بالذكر أن مروان موسي حقق نجاح كبير بأغانيه التي انتشرت بين أجيال الشباب المختلفة، لما تتميز به من كلمات قريبة من هذه الأجيال، وموسيقى تشبههم، ولذلك حققت هذه الأغاني ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وكافة منصات الموسيقى، ومن ضمنها أغاني "بطل العالم"، "برازيلي"، "البوصلة ضاعت"، "فولت عالي"، "عقد احتراف"، وغيرها من الأغاني المميزة، ومن ضمن الأغاني التي لاقت نجاح كبير بين مختلف الأجيال أغنية "شاب شاب" التي تعاون فيها مع الكابو حميد الشاعري و تأثر بها جمهور الكابو و جمهور مروان.