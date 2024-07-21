معتز التوني لـ"الخليج 365": نحضر للجزء الخامس من مسلسل "اللعبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشف المخرج معتز التوني، عن استمرار التحضير للجزء الخامس من مسلسل اللعبة، والذي حققت أجزائه الأربعة نجاحا كبيرا، ونسب مشاهدة مرتفعة.

وقال معتز في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "التحضير للجزء الخامس من مسلسل اللعبة قائم"، متمنيا أن يخرج بصورة مختلفة عن الأجزاء السابقة حتى يحقق نجاحا كبيرا.

وشدد على أنه يخطط وفريق العمل أن يكون التوقف عن تقديم أجزاء جديدة من المسلسل في وقت حققوا فيه نجاح أكبر.

مسلسل اللعبة يشارك في بطولة: شيكو، هشام ماجد، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، سامي مغاوري.

ومن ناحية أخرى، أشار معتز إلى أنه لن يشارك بعمل تليفزيوني جديد في رمضان 2025، ويستعد لتقديم أكثر من عمل سينمائي خلال الفترة المُقبلة.

جدير بالذكر أن معتز التوني ينتظر طرح فيلمه الجديد "إكس مراتي" بعد أيام قليلة في دور العرض السينمائي، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل.