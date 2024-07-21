الأربعاء.. "CBC" تذيع حفل "القيصر" كاظم الساهر في العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نوران أسامة:

أعلنت قناة CBC عن إذاعتها حفل "القيصر" المطرب الكبير كاظم الساهر، والذي أحياه قبل أيام ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، وذلك في التاسعة مساء يوم الأربعاء الموافق ٢٤ يوليو الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك، الملصق الدعائي الخاص بالحفل، وعلقت: "انتظروا واحدة من أروع سهرات مهرجان العلمين الجديدة، إذاعة حفل القيصر كاظم الساهر، يوم الأربعاء، ليلة فنية ساحرة في انتظاركم".

جدير بالذكر أن مهرجان العلمين في نسخته الثانية يقام في الفترة من 11 يوليو وحتى 30 أغسطس المقبل.

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