شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رياض: مهرجان المسرح المصري عيد للمسرحيين وأملي أن يكون عيدًا للفن والان مع تفاصيل الخبر

قال الفنان محمد رياض خلال ندوة المهرجان القومي للمسرح بتليفزيون ”الخليج 365”: فكرة تقديم الورش المسرحية هي فكرة تخدم كل الشباب وقد بدأنا الورش قبل شهر ونصف من المهرجان وأنا أرى أن تلك الورش من أهم الأشياء لأنها تعد التحاما مباشرا مع الشباب وتقوم الورش بتفريغ طاقتهم في مسار صحي فالفن يرتقي بالإنسان نفسه ويزيد من وعيه ويعدل سلوكه.

وتابع رياض: فحتى إن لم يعمل البعض في الفن بعد الورش المسرحية فأنت قمت بتشكيل وعيه، والحقيقة أن نتاج والورش سيكون مشروع مسرحي كبير وهذه فكرة الفنان ياسر صادق وقمنا بمناقشته في اللجنة العليا واتفقنا على وجوب استفادة كبيرة من تلك الورش من خلال ذلك المشروع، والمهرجان ليس مسابقة عروض فقط ولكن هناك العديد من الفاعليات فمهرجان المسرح المصري هو عيد للمسرحيين وأملى أن يكون عيد للفن لأن المسرح هو أبو الفنون.



محمد رياض



ندوة مهرجان المسرح المصري



علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 فى ندوة مهرجان المسرح المصري



ندوة مهرجان المسرح المصري بحضور محمد رياض



محمد رياض وأيمن عبد الرحمن بندوة مهرجان المسرح المصري



ندوة مهرجان المسرح المصري



الدكتور أيمن عبد الرحمن بندوة مهرجان المسرح المصري



ندوة مهرجان المسرح المصري



ندوة مهرجان المسرح المصري بحضور محمد رياض



علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365



الكاتب الكبير وليد يوسف

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم : الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.