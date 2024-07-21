رولا شامية تطمئن جمهورها على صحتها .. وهذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - طمأنت نجمة الكوميديا والتقديم رولا شامية محبيها على صحتها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلقت شامية قائلة :"وعيت اليوم الصبح ع رسايل واتصالات المحبين والأصدقاء، انا منيحة وبألف خير، وبس شوف هالمحبة منكم بنسى هموم الدني كلها … احد مبارك للجميع".

متابعو شامية إنهالوا بتعليقات وجاء فيها :"ان شاء الله كل لهموم بتزول عنك وبتشوفي اجمل الايام، انتي اجمل بسمه على وجوهنا كل المحبه الك

انتي مش بس بيوتنا وكمان بقلوبنا"،"حبيبي انت، الحمدلله على سلامتك، سلامتك بالكون كله"،"خيّ طمنتينا"، وغيرها.



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