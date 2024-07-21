بالفيديو - محمد رحيم في أول تعليق بعد خضوعه لعملية في القلب

ميرنا وليد - بيروت - طمأن الفنان المصري محمد رحيم جمهوره على صحته بعد العملية التي خضع لها مؤخراً، حيث ظهر في مقطع فيديو أثناء تواجده في المستشفى، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



ووجه رحيم رسالة شكر إلى كل الأشخاص الذين إطمئنوا على صحته، معتذراً بسبب عدم قدرته على الرد على كافة الرسائل التي تلاقها.

وأرفق رحيم الفيديو بتعليق، وقال :"بشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر يا اغلى ناس في العالم كله، بطمنكم عليه والحمد لله اجريت عملية بسيطة (قسطرة) وبقيت زي الفل وربنا شفاني وعدت على خير الحمد لله ربنا مايحرمني منكم أبدا، وكل الناس تطمن الحمد لله".

الجدير بالذكر، أن رحيم أصيب بذبـحة صدرية، أثناء تواجده في الأستديو خلال تحضيره لأعمال غنائية.