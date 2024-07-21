إنفصال آيشواريا راي وأبهيشيك باتشان يضج على السوشيال ميديا وإليكم الحقيقة

ميرنا وليد - بيروت - ضجت محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بخبر انفصال الثنائي الشهير، نجمة بوليوود آيشواريا راي وزوجها أبهيشيك باتشان.

ويأتي السبب في ترجيح هذه الفرضية لأن باتشان قام بعمل علامة إعجاب على منشور بأحد مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث عن الطلاق للكاتبة هينا خاندلوال الذي تحدثت فيه الحب والطلاق؛ ما أثار العديد من التساؤلات، فبدأت الأخبار تنتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن وقوع الطلاق بينه النجمين، مما أثار جدلاً واسعًا بين جمهور آيشواريا ومتابعيها.

لكن تبيّن لاحقاً أن المقالة المنشورة في مجلة "The Indian Express"، ساهم في كتابتها زيراك ماركر صديق نجمة بوليوود الحسناء وهو طبيب نفسي مشهور ومحلل نفسي متخصص في علاج الأطفال والكبار، وغالباً ما يقضي هو وزوجته العطلات برفقة آيشواريا وزوجها أبهيشيك وابنتهما أراديا باتشان، كما أن أبهيشيك وزيراك يتابعان بعضهما على موقع للتواصل الاجتماعي، مما يعكس عمق علاقتهما الشخصية والمهنية.

يذكر أن زيراك ماركر وتعود علاقته بآيشواريا راي إلى سنوات سابقة، حيث كانا زميلين في كلية جاي هند في مومباي في العام 2016، وساهمت آيشواريا في حملة إطلاق كتابه "الأبوة في عصر القلق".