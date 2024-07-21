أكين أكينوزو ينعى والدته بكلمات مؤثرة .. وهذه رسالته الأخيرة لها

ميرنا وليد - بيروت - نعى النجم التركي أكين أكينوزو والدته الممثلة التركية أوزليم أكينوزو التي رحلت عن عالمنا أمس بعد معاناتها مع مرض السرطان بكلمات مؤثرة، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
ونشر أكينوزو صورة لوالدته، وعلق عليها قائلاً :"لقد فقدت إيماني، فقدت أن أكون محبوباً دون مقابل، فقدت براءتي، فقدت أملي، فقدت غايتي، فقد طريقي، فقدت معركتي، فقدت ماضيي، فقدت أحلامي، فقدت حماسي، فقدت منزلي، فقدت بطلتي، فقدت طفولتي، فقدت ملاكي، وفقدت حبي الحقيقي الأول، كل هذا لأنني فقدتك، من الآن فصاعداً، ستكون الحياة دائما لاذعة وناقصة بالنسبة لي، كل ما تبقى هو "الشوق" الذي لا ينتهي الذي أشعر به تجاهك، إبنك".
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