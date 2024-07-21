تامر عبد المنعم يكشف حقيقة إسائته لـ زينة .. ويتوعد باللجوء إلى القضاء

ميرنا وليد - بيروت - نفى الممثل المصري تامر عبد المنعم إساءته للمثلة المصرية زينة، مؤكداً إلى أن كل ما ينشر يهدف إلى خلق "الفتنة" بينه وبين أصدقائه داخل الوسط الفني.



وتداولت العديد من الوسائل الإعلامية خبر مفاده أن الحديث الذي جاء على لسان المنعم مقتطع من مقابلة خلال إطلالته ضمن برنامج "العرافة" خلال الموسم الرمضاني السابق، حيث كانت زينة تتدرب على رقص التانجو مع الممثل المصري أحمد عز حيث ويقومان بالتحضير لتصوير فيلم "مذكرات مراهقة" للمخرجة والمنتجة إيناس الدغيدي خلال فترة خطبتهما".

وأشار منعم إنه خيّر زينة التي كانت قد ارتبط به آنذاك، بين استكمال الخطوبة أو استكمال مشوار التمثيل".

من ناحية أخرى، أكد عبد المنعم أنه سيقاضي كل من يبث الأخبار الكاذبة مشيراً إلى أن كل ما أشيع الآن أمر عار عن الصحة تماما، وقرر أنه سيلجأ للقضاء ضد تلك المواقع الصفراء التي تثير الفتنة والوقيعة بينه وبين الزملاء.