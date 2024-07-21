نداء شرارة تروج لأحدث أعمالها الغنائية "ست العرايس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

روجت المطربة نداء شرارة لأحدث أعمالها الغنائية، والتي تحمل اسم "ست العرايس" ومن المقرر طرحها يوم الخميس القادم، على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

ونشرت نداء مقطع من الأغنية من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "قريبا ست العرايس يوم الخميس رح تنزل بتمنى تعجبكم، كلمات ولحن نداء شرارة، توزيع موسيقي خالد مصطفى، فيديو وائل درابسة".

جدير بالذكر أن آخر أعمال نداء شرارة الغنائية أغنية "أكتم" وهي من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أحمد الزميلي، توزيع محمد عصمت وفلاديمير بير سانت، ومكس وماستر محمد عصمت.

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