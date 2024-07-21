محمد رمضان يستعد للإعلان عن مفاجأة جديدة.. والجمهور: "شكله لوك ضرب نار" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

فاجأ الفنان محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمجموعة صور، أثناء قيامه بعمل قصة شعر جديدة.

ونشر "رمضان" صورا عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وهو يقوم بعمل قصة "شعر" جديدة، مصاحبة بتعليق من أحدث أغانيه: "بمزاجي"، دون الإعلان عن أي تفاصيل آخرى.

وتفاعل المتابعين، مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "لوك شكله ضرب نار"، "بنحبك يا رمضان"، "ملك الإنسانية والحب والتفاؤل"، "ملك المزاج والناجحين"، "يا نجم يا عالمي".

وطرح محمد رمضان، أغنية "بمزاجي" على موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى يوم ٥ يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن، محمد رمضان أحيا مؤخرًا حفل ختام مهرجان "موازين" الدولي الذي أقيم على مسرح ساحة النهضة بالمملكة المغربية، وسط حضور جماهيري كبير. كما طرح مؤخرًا أغنية "مفيش كدة" من كلمات وألحان أحمد الديزل.

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