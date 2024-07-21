صورة رومانسية تجمع محمد سامي ومي عمر وسط البحر.. والجمهور يعلق



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شارك المخرج محمد سامي، متابعيه عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور له مع زوجته الفنانة مي عمر، على متن يخت، وسط البحر خلال استمتاعها بإجازتهم الصيفية بالساحل الشمالي.

ونشر سامي، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، واكتفى بوضع إيموجي "بحر".

ونالت الصورة إعجاب الفنانة هالة صدقي، التي كتبت: "نجهز للأفراح".

كما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ربنا يخليكم لبعض ويسعدكم يارب"، "ايه الحلاوة دي"، "أجمل ثنائي ربنا يخليكم لبعض"، "ربنا يسعدكم ويوفقكم دايما"، "حبايب القلب".

وكان آخر تعاون جمع بين مي عمر ومحمد سامي مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض بالنصف الأول لموسم دراما رمضان 2024 .

وتعاقد المخرج محمد سامي على مسلسل درامي سيعرض في دراما رمضان 2025 من بطولة زوجته الفنانة مي عمر، والعمل مكون من 30 حلقة.

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