برئاسة محمد أبو داود.. تعرف على لجنة التحكيم بالمهرجان القومي للمسرح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت إدارة الدورة 17 لمهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض المسرحية ، المشاركة بالدورة التي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والتي تقام بالفترة من 30 يوليو، وحتى 17 أغسطس

وتضم اللجنة الفنان محمد أبو داوود (رئيسا)، وعضوية كل من الناقدة عبلة الرويني، الفنان القدير أحمد مختار، المخرج د. عادل عبده، الموسيقار خالد شكري، الفنانة عزة لبيب، مهندس الديكور د. سمير شاهين، ومقرر اللجنة الفنان محمود حسن.

ويتنافس في تلك المسابقة 33 عرض مسرحي، من الجهات والهيئات المختلفة التي أنتجت عروضها وقدمتها خلال عام مضى.

المهرجان القومي للمسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة وتحمل دورته المقبلة اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب وتنطلق في الفترة من 30 يوليو حتى 17 أغسطس 2024، على مسارح القاهرة.

وتتكون اللجنة العليا للمهرجان، من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي، عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم: المخرج اخالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي ، وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وأحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.