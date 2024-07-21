وفاة الفنان أحمد فرحات بعد صراع مع المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان أحمد فرحات بعد معاناة مع الإصابة بجلطة في المخ.

وأكد شقيق زوجته في تصريح خاص لمصراوي خبر الوفاة، مشيرا إلى أن الجنازة ستقام غدا.

الفنان أحمد فرحات من مواليد ١٩٥٠، شارك خلال مسيرته الفنية في عدد من الأعمال وكان واحدا من أشهر أطفال السينما المصرية.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل: (معبودة الجماهير، سر طاقية الإخفا، إشاعة حب، نهر الحب، بين الأطلال، شمس لا تغيب، آخر شقاوة).

وابتعد الفنان الراحل عن الفن لمدة تزيد عن ٥٠ عاما، حتى عودته بدور صغير في مسلسل "أفندينا" ليرحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٧٤ عاما.