شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان أحمد فرحات.. وزوجته: ادعوا له بالرحمة والان مع تفاصيل الخبر

رحل عن عالمنا الفنان أحمد فرحات بطل فيلم "سر طاقية الإخفاء" بعد صراع مع المرض ودخوله أحد المستشفيات، كما أكدت زوجته فى تصريحات لـ ”الخليج 365” مطالبة الجميع بالدعاء له بالرحمة، مشيرة إلى أنها لم تحدد حتى الآن ميعاد الجنازة أو العزاء.

وكان الفنان أحمد فرحات قد تعرض موخرًا لجلطة في المخ، ونتجت عن تعب شديد أصابه بشكل مفاجئ، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اكتشف إصابته بها.

وقال الفنان أحمد فرحات، خلال لقاء سابق إنه حقق نجاحًا كبيرًا في مسيرته الفنية خلال طفولته، متابعًا: عملت في الفن دون أن أطرق على باب أي أحد من أجل أن أمثل، مضيفًا أن انطلاقته القوية كانت من خلال فيلم سر طاقية الإخفاء، متابعًا: المخرج العبقرى نيازى مصطفى مخرج "خدع" جميل، لذلك حقق نجاحًا كبيرًا في الفيلم.

وتابع الفنان أحمد فرحات: شاركت في فيلم سر طاقية الإخفاء وكان سنى 10 سنوات، والمنتجون كانوا بيخطفونى من بعضهم، وشاركت في فيلم شارع الحب كان سنى 9 سنوات ونصف.