شكرا لقرائتكم خبر عن عدوية الكبير يظهر مع نجله محمد بأحد الأندية لأول مرة بعد وفاة زوجته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية في حفل أقيم بأحد الأندية بفقرة غنائية مع نجله محمد حيث استقبله الجمهور بتصفيق حد وهتافات ترحاب ومشاركته في الحفل، كما شارك في الحفل نفسه النجم رامى جمال الذى كان نجم الحفل وردد الجمهور الغفير الذى حضر الحفل كل أغانيه كما شارك في الحفل أيضًا المطرب الشعبى رضا البحراوى.



رامى جمال رامى جمال



جمهور غفير جمهور غفير



محمد عدوية محمد عدوية



أحمد عدوية ونجله أحمد عدوية ونجله

فى السياق نفسه أحيا النجم محمد عدوية حفلاً غنائيًا في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ضمن حفلات ليالي مصر، وقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة كما قدم عددًا من أغانى والده النجم أحمد عدوية، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وطرح منذ فترة محمد عدوية أغنيته الجديدة "يا جدع" بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك، والأغنية من كلمات وليد الراعى وتوزيع وألحان مرسال، وقام بطرحها على صفحته الرسمية وكل المنصات الإلكترونية.