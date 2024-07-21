شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام شارك فيها أشهر طفل فى السينما الفنان أحمد فرحات والان مع تفاصيل الخبر

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان أحمد فرحات واحد من أشهر الأطفال في تاريخ السينما المصرية، بعد صراع مع المرض وتعرضه لجلطة فى المخ مؤخرًا ودخوله أحد المستشفيات.

الراحل أحمد فرحات شارك في كثير من الأفلام المهمة في السينما مثل "شارع الحب"، و"سر طاقة الإخفاء"، وشمس لا تغيب"، و"غرام في السيرك".

وبعد انتهائه من فترة الثانوية التحق بالمعهد العالي الصناعي وكان تخصصه في مجال الاتصالات، ومن ثم عمل مهندسًا، وبعد التخرج حصل على فرصة عمل برئاسة الجمهورية، فترة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

بعد مشاركته في أول فيلم "مجرم في إجازة"، عام 1958، شارك في العام نفسه بفيلم "شارع الحب" بطولة عبد الحليم حافظ وصباح ومن إخراج عز الدين ذو الفقار.

كما قدم في العام نفسه دور فصيح في "سر طاقية الإخفاء" بطولة عبد المنعم مدبولي، وتوفيق الدقن، وزهرة العلا، وبرلنتي عبد الحميد.

ومن أشهر أفلامه أيضًا فيلم "إشاعة حب" عام 1960، بطولة عمر الشريف، وسعاد حسني، ويوسف وهبي، ورغم أنه لم يظهر إلا في مشهدين لكنه عرف بعبارة: "بابا إنت ياحبيبي" التى كان يرددها لعمر الشريف.

وفيلم "إسماعيل يس في السجن" عام 1961 مع إسماعيل يس، واستيفان روستي، ومها صبري وتوفيق الدقن.

بالإضافة إلى مشاركته في أفلام مثل" غرام في السيرك"، "شهر عسل بصل"، "معبود الجماهير"، "أنا وبناتي"، "آخر شقاوة".

كان آخر عمل له هو مسرحية "عفاريت الستات"، مع الفنان الراحل فريد شوقي وهدى سلطان عام 1962، وبعد انقطاع امتد لنحو 30 عامًا، ثم عاد بعمل مسرحي يحمل اسم "حرامية خمس نجوم".

وشارك بأدوار بسيطة في عدد قليل من المسلسلات وفيلمين مثل مسلسل "خريستو" عام 2017 وفيلم "افندينا" عام 2019.