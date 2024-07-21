إليسا تخلع حذائها على المسرح أمام الجمهور ضمن مهرجان أعياد بيروت

تألقت إليسا مساء الخميس 18 يوليو وأحيت حفلا ضمن مهرجان أعياد بيروت.

وسرعان ما بدأت الحفل فلم تتحمل كثيرا ارتداء الحذاء ذو النعل العالي، خاصة مع حركتها الكثيرة ورقصها على المسرح، فقامت بخلع الحذاء بكل عفوية وتلقائية.

وجلست إليسا على كرسي كان موجودا على المسرح وجاء أحد مساعديها ليخلع الحذاء لها وقالت: "حبيبي أنا أسفة شكرا لك" ثم توجهت لتتحدث للجمهور: "مش قادرة شو أعمل، شكرا لكم لأنكم سمحتولي".

وتألقت إليسا بإطلالة مميزة وأرتدت فستانا قصيرا باللون الذهبي اللامع، وصففت شعرها بأن يكون منسدلأ على كتفيها .

كشفت الفنانة اللبنانية اليسا عن كواليس محاولة رجل الاعتداء عليها وتعرضها للعنف اللفظي مشيرة إلى أنها لم تتعرض للضرب من قبل رجل مسبقا ولكنها تعرضت لكثير من العنف اللفظي.

وأوضحت قائلة: «مفيش حد مد إيده عليا ..لكن في شخص حاول الاعتداء علي.. وقلت له لو رفعت إيدك مش هقبل ده.. بس أكيد جرب حد الضرب ..أه في مين جرب».

وتابعت خلال استضافتها في بودكاست «بيج تايم» مع الإعلامي عمرو أديب قائلة :« إذا قبلت على نفسك الضرب بتنضرب وأنا لا أقبل العنف حتى في الكلام لأن فيه كلام بيجرح».

واختتمت حديثها قائلة :«أوقات التعنيف اللفظى بيدمر الانسان أكثر من الضرب وأنا اتعرضت للعنف اللفظي وفي رأيي هو أقوى من العنف البدني».

وعن حقيقة تعرضها لحرب من قبل أحد الفنانات أكدت إليسا أنه طبيعي يكون في حرب بين الفنانات طالما في منافسة قائلة: «عدوك ابن كارك» مضيفة إلى أنها دائما ما تتعرض لمحاولات تسليط وشن حروب الكترونية من قبل لجان عليها ولكنها لم يعد يهمها كل هذه الأمور قائلة :«دايما في تسليط وحروب الكترونية فمش جديد ومش بيهزني انا مش بيهمني الامور دي دلوقتي».

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