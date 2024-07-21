حقيقة تقديم عادل إمام لمسرحية في السعودية وعودته للفن

كشفت عائلة الفنان عادل إمام عن حقيقة الأنباء المتداولة عن عودته إلى العمل من جديد بمسرحية ستعرض في السعودية بالتعاون مع هيئة الترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، وذلك بالتزامن مع تصريحات الفنانة يسرا التي تحدثت فيها عن أمنتها العمل مع عادل إمام في مسرحية بالسعودية.

حقيقة مسرحية عادل إمام في السعودية

ومن جهته لفت المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، أن أسرته لم تتلق أي عروض من قبل الهيئة العامة للترفيه بشأن العمل في مسرحية، ولا يوجد لديهم أي معلومات حول هذا الأمر.

وتابع في تصريحات صحفية له قائلاً: "محدش كلمنا من السعودية ومعندناش أخبار عن تقديم مسرحية له في المملكة"، معتبراً أن الفنان عادل إمام ما زال قادراً على العطاء والعمل، متمنياً أن يعود إلى الجمهور قريباً.

وجاءت تصريحات شقيق عادل إمام لتحسم جدل علمه في مسرحية جديدة بالسعودية، إلا أنها جاءت على عكس ما أعلنته المخرج رامي إمام بشأن اعتزال والده الفن على هامش حضوره حفل توزيع جوائز صناع الترفيه في المملكة العربية السعودية في يناير الماضي، مشيراً إلى أن والده قرر التفرع إلى حياته الأسرية والبقاء وسط أبنائه وأحفاده.

وجاءت تصريحات رامي إمام بالتزامن مع ابتعاد الفنان الكبير عن الفن وعدم ظهوره في العديد من المناسبات العامة والفنية وسط حديث من البعض حول مرضه وهو ما نفته أسرته أكثر من مرة.

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وتسلم نجلا الزعيم، رامي إمام ومحمد إمام جائزة استثنائية باسم "زعيم الفن العربي"، نيابة عنه، وعرضا رسالة صوتية إلى الجمهور منه عبر فيها عن امتنانه للتكريم وحب الجمهور واحتفائهم الدائم به.

يسرا تكشف عن أمنيتها بشأن عادل إمام

وفي الوقت نفسه، تحدثت الفنانة يسرا عن أمنيتها بعد نجاح مسرحية ملك والشاطر التي تقدمها بالتعاون مع الفنان أحمد عز، في السعودية، مشيرة إلى أنها تعد المسرحية الأولى لها بعد غياب طويل.

وأشادت بتعاون المستشار تركي آل الشيخ في الإنتاج قائلة: "حلمي اتحقق بنوعية الإنتاج اللي قدمها المستشار تركي آل الشيخ، مفيش حاجة طلبناها ومتنفذتش.. ومكنتش أحلم بجمهور عظيم زي الجمهور السعودي ونفسي عادل إمام يقدم مسرحية هنا وهشتغل معاه، وجمهوره من كل مكان في العالم".

وحول اعتزاله، نفت يسرا أن تقدم على هذه الخطوة في ظل حبها الشديد للفن، قائلة: "محدش بيعتزل شيء بيحبه، لو ليا عمر هكمل وهقدم أعمال، لو مت يبقى خلاص، لكن أنا مقصدتش خالص في كلامي أني هعتزل حاجة بحبها وبحترمها".

يذكر أن عادل إمام كان أخر عملاً له هو مسلسل فالنتينو الذي عرض في موسم دراما رمضان 2020، وعلى مدار 4 سنوات ابتعد الزعيم عن الساحة الفنية وهو ما تسبب في الكثير من الشائعات حول حالته الصحية وحديث عن أعماله القادمة وسبب غيابه المستمر عن السينما والتلفزيون.

لم يطل عادل إمام على الجمهور طوال الفترة الماضية إلا بمداخلة هاتفية خلال الاحتفال بعيد ميلاده الـ 83 في مايو 2023 مع الإعلامي شريف عامر.

واستمر شقيق عادل إمام، في نفي الأنباء المترددة عن مرضه، مؤكداً أنه يحضر إلى فيلم للعودة به مع نجله محمد إمام، إلا أن نجله الأكبر أعلن اعتزاله قبل 7 أشهر.

يذكر أن عادل إمام ولد في مايو 1940، وقدم العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، ويعد واحداً من أكثر الفنانين شعبية في الوطن العربي؛ بسبب أدواره التي مزجت بين القضايا الاجتماعية والسياسة.

وطوال مسيرته الفنية استطاع عادل إمام أن يقدم 126 فيلماً في مسيرة بدأت منذ الستينات و16 مسلسل بينما قدم 11 مسرحية ومسلسل إذاعياً واحداً فقط مع الفنان عبد الحليم حافظ.

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