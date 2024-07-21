شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول عودتها إلى طليقها حسام حبيب

حسمت الفنانة المصرية الشهيرة شيرين عبد الوهاب الجدل حول عودتها إلى طليقها المطرب حسام حبيب، عقب منشور لشقيقها محمد عبد الوهاب أثار التساؤلات.

وفي بيان صحفي، أكدت شيرين عبد الوهاب أنه "لا صحة مطلقا لما أشيع خلال الساعات القليلة الماضية على صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، بشأن عودتها للفنان حسام حبيب، مرة أخرى".

وشددت على أنها "تكن كل احترام وتقدير للفنان حسام حبيب، ولكن مسألة العودة لم تحدث مطلقا".

وأوضحت الفنانة المصرية أنها "تستعد خلال الفترة المقبلة لاستئناف نشاطها الفني بطرح العديد من الأعمال الغنائية الجديدة، وإحياء الحفلات الفنية".

وأهابت شيرين عبد الوهاب المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يخص حياتها الشخصية.

وكان محمد عبد الوهاب، شقيق الفنانة شيرين، قد أثار جدلا لدى جمهورها حول عودتها إلي زوجها السابق الفنان حسام حبيب، بعد واقعة شجارهما.

وفي صفحته على "فيسبوك"، كتب محمد عبد الوهاب منشورا غامضا جاء فيه: "حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اني بلغت اللهم فاشهد أني عملت اللي عليا وانت شاهد، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم"، ما فسره البعض يلمح بأنه تلميح حول عودة شيرين إلى طليقها حسام.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :