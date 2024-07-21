أحمد العوضي يكشف تفاصيل جديدة عن مسلسله الرمضاني 2025

كشف الفنان أحمد العوضي عن تفاصيل مشوقة حول مسلسله الجديد المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، وذلك خلال بث مباشر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، وأوضح العوضي أن المسلسل يدور في إطار شعبي وصعيدي، ووصفه بـ "مسلسل طرش طرش".

وأضاف العوضي: "انسى حق عرب وانسى الكلام الفاضي ده، السنة الجاية القهاوي في مصر هتتدغدغ أكتر من عرب السويركي".

وفي حديث مع المؤلف محمود حمدان، كاتب مسلسل حق عرب" للنجم أحمد العوضي، كشف أن العمل على كتابة المسلسل الجديد لم يبدأ بعد، وصرح حمدان قائلاً: "لسه مبدأتش كتابة المسلسل"، وأوضح أنه لم يستقر بعد على الاسم المبدئي للمسلسل.

جدير بالذكر أن أحمد العوضي، حقق نجاحاً كبيراً في الشارع المصري من خلال مسلسله الأخير "حق عرب"، الذي نافس به ضمن دراما رمضان 2024. وشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم، منهم رياض الخولي، وليد فواز، وفاء عامر، سلوى عثمان، دينا فؤاد، إبراهيم السمان، كارولين عزمي، دنيا المصري، محمد أحمد ماهر، أحمد صيام، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل "حق عرب" في إطار اجتماعي شعبي داخل منطقة الجمالية، حول شخصية عرب السويركي، الذي يجسده أحمد العوضي، وهو شاب يتيم الأب تتولى والدته سلوى عثمان رعايته بعد وفاة والده في حريق نشب داخل محله. تنتظر الأم انتقام ابنها من عبد ربه، لكن الأحداث تأخذ منعطفًا غير متوقع عندما يكبر عرب ويعمل معه، ويعامله كوالده.

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