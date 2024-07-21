عبير صبري تكشف سبب ابتعادها عن المسرح رغم حبها له

حلت عبير صبري ضيفة على برنامج عمرنا، الذي تقدمه الإعلامية هند رضا، على خبر أبيض TV، ,وصرحت خلال اللقاء بعدة تصريحات مهمة عن مسيرتها الفنية ومشاركتها بالمسرح .

وقالت عبير : قدمت مسرحية دو ري مي فاصوليا لموسم واحد في 2007 مع سمير غانم، وكان موسم جميل جدًا وكنت سعيدة جدًا بالتعاون معه وأفرح وأضحك مثل الجمهور خلال عملي مع النجم الراحل.

واختتمت كلامها قائلة:" كنت أقدم المسرحيات في بدايتي مثل حودة كرامة التي كانت تحقق وقتها نجاحًا ساحقًا، وقبلها كانت مسرحية فيما يبدو سرقوا عبده، وكنت وجه جديد في هذه الفترة ولدي نشاط مسرحي كبير، ولا أعلم ماذا حدث بعدها، ولكن أتمنى بالتأكيد العودة للمسرح، وكان لدينا بالفعل مشروع أنا ويسرا في العام الماضي من خلال مسرحية صافي وفافي، وكان من المقرر تقديمها في موسم الرياض ولكن توقف المشروع في النهاية".

وقالت عبير: تكويني الفني جاء من التعاون مع كبار النجوم؛ منهم أحمد زكي ونور الشريف والساحر محمود عبدالعزيز وسمير غانم، وكل نجم منهم تعلمت منه الكثير.

وأضافت: وشاركت مع نور الشريف في فيلم عندما كنت وجه جديد، ثم قدمت معه مسلسل خلف الله وهو من اختارني وقتها، وكنت قد قدمت في نفس الفترة مسلسل مع سبق الإصرار والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقتها.

وتابعت: أما محمود عبدالعزيز كان التعاون معه في مسلسل باب الخلق وقدمت حينها «دور» لم يكن كبيرًا، وكان يتميز بخفة الظل العظيمة والحضور الرهيب، وكان يملك موهبة عظيمة لا أعتقد أن الفن استفاد منها بشكل كامل.

حقيقة خلاف عبير صبري وغادة عبدالرازق

قالت عبير صبري عن الفنانة غادة عبد الرازق بعد تردد أخبار بوجود خلاف بينهم وقالت : قدمت معها مسلسل مع سبق الإصرار وفيلم اللي اختشوا ماتوا ومسلسل السيدة الأولى، ولم نختلف سويًا بعد اللي اختشوا ماتوا مثلما أُشيع.

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