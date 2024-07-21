هيفا وهبي بإطلالة فخمة وأنيقة بالقفطان اللمّاع والتكشيطة-بالصور والفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي أمس متابعيها بإطلالتها بالقفطان المغربي والتكشيطة والذي جاء لمّاعاً ذهبياً أنيقاً خطف به هيف الأنظار، وكذلك أمسكت هيفا بالتكشيطة أي الطلقة الثانية تحت القفطان التي جاءت باللون الأصفر، كما نشرت مقاطع فيديو من إطلالتها الساحرة وأرفقتها بتعليق "قفطان وتكشيطة.

. ردوني إلى هناك"، وهي تقصد المغرب حيث أحيت حفلاً جماهيرياً بمهرجان موازين الدولي.

من الناحية الجمالية صففت هيفا شعرها بتسريحة متموجة واعتمدت ماكياج عينين قوياً ووضعت 3 خواتم في يجها اليمنى وانتعلت صاندالاً مكشوفاًبكعب عال وربطات جاء ملائماً للإطلالة.

وعلقت إبتسام بطمة شقيقة دنيا بطمة على إطلالة هيفا برموز تعبيرية لقلوب حمراء وكذلك أشادت ملكة جمال العرب لعام 2014 يجمال هيفا خصوصاً بهذه الإطلالة المغربية اللمّاعة الفخمة.

وكانت قد عبرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي عن سعادتها وفخرها بنجاح حفلها في مهرجان موازين، وبمحبة الشعب المغربي عموماً لها، وكرم استقبالهم وحفاوتهم.