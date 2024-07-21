أحمد فرحات الذي كان أشهر طفل في السينما المصرية يفارق الحياة بعد أزمة صحية

ميرنا وليد - بيروت - غيّب الموت مساء اليوم الأحد الممثل المصري أحمد فرحات وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة اضطرته للدخول إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات ثم ما لبث أن فارث الحياة وفق ما أعلنت زوجته.
وقد اعتُبر فرحات بأنه كان أشهر طفل في تاريخ السينما المصرية إذ برز في عدة أفلام خلال طفولته مع أهم النجوم بنهاية فترة الخمسينيات، منها فيلم «مجرم في إجازة» عام 1958 للمخرج صلاح أبوسيف، وفيلم «سلطان» بطولة فريد شوقي، فيلم «سر طاقية الإخفاء» عام 1959 مع الممثل الراحل عبدالمنعم إبراهيم، «إشاعة حب» عام 1960 بطولة الفنان الراحل عمر الشريف، وفيلم «إسماعيل يس في السجن»، و«معبودة الجماهير».
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