كارول سماحة تلهب مسرح مهرجان الحمامات الدولي بحفل كامل العدد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة مهرجان الحمامات الدولي 2024، بدورته الـ58 وذلك مساء أمس السبت في 20 تموز/يوليو الجاري في تونس، والذي كانت تذاكره كلها قد نفدت.



وقدمت كارول سماحة في حفلها أمام الجمهور التونسي وأيضاً الحاضرين من مختلفة الجنسيات العربية وأيضاً الأجنبية باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وأحدثها أغنية “إضحك يا قلبي” التي طرحتها مؤخراً وحققت أكثر من 2.2 مليون مشاهدة على “يويتوب”، وهي من كلمات كارول سماحة، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع أمين نبيل.

على صعيد آخر تتحضر كارول سماحة لإحياء الحفلات في عدد من الدول العربية والأجنبية، ومن بينها كندا، المغرب ولبنان.

وأكدت كارول، مرة أخرى، حبها لمسرح الحمامات وذلك في الندوة الصحفية التي أعقبت العرض قائلة " لما تمت دعوتي لمهرجان الحمامات الدولي أصرّيتُ على الحضور لأن مسرحه حميمي وعائلي."

كذلك أعربت كارول عن تفاجئها بحفظ الجمهور لكل أغانيها القديمة والجديدة، مشيرة إلى أن ذلك أضفى عليها حماسا شديدا على المسرح.