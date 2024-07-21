ما بين الماضي والحاضر "أهل الكهف..المهاجر"| خالد النبوي يوجه رسالة خاصة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص النجم خالد النبوي على توجيه رسالة شكر لجمهوره ومتابعيه على مساندته طوال مسيرته الفنية العريضة، مؤكداً أنهم السبب فيما وصل إليه: الحلم بقى حقيقة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس".

أهل الكهف والمهاجر

ونشر النبوي صورة لأفيش فيلم "أهل الكهف" وأفيش فيلم "المهاجر"، وعلق قائلًا : "شكرًا ما تكفيش، من 30 سنة كنت بحلم والحلم بقى حقيقة وعملت المهاجر، فضلت أحلم والنهارده فيلم أهل الكهف ولسه بحلم والسبب جمهور عظيم دايماً كان وما زال السبب بعد ربنا إن الأحلام تتحقق".

وانتهى طاقم عمل مسلسل «سراب»، من بطولة الفنان خالد النبوي، من تصوير مشاهده مساء أمس، السبت، ومن المقرر طرحه يوم 15 أغسطس المقبل، عبر منصة منصة "TOD" الرقمية.

فيلم المهاجر

ينتمي مسلسل سراب، لفئة المسلسلات القصيرة، ويتكون من 10 حلقات، ومن إنتاج شركة S Production، بالتعاون مع منصة TOD التابعة لمجموعة beIN الإعلامية .

ويعد المسلسل هو النسخة العربية من المسلسل العالمي "Seven Types of Ambiguity"، وتُعد هذه النسخة الأولى من المسلسل الدرامي التلفزيوني الأسترالي.

فيلم أهل الكهف

آخر أعمال خالد النبوي

وكانت آخر أعمال الفنان خالد النبوي، هو فيلم أهل الكهف، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي، وتناول العمل أحداثا، حول 3 أشخاص يستيقظون من النوم بعد مرور 3 قرون، ليجدون أنفسهم في عالم مختلف من جميع النواحي ويحاولون التأقلم مع هذا الوضع ومواجهة الصراع النفسي الداخلي الذين يواجهوه جراء تلك التغييرات.

فيلم أهل الكهف

أبطال فيلم أهل الكهف

يضم فيلم أهل الكهف عددا كبيرا من نجوم السينما، ومنهم أبرزهم:خالد النبوي، غادة عادل، عبد الرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، بيومي فؤاد، أحمد فؤاد سليم، فتحي عبد الوهاب، ريم مصطفى، هاجر أحمد، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.