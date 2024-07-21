تامر عبد المنعم يلجأ للقضاء بعد شائعات إساءته للفنانة زينة

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح الفنان تامر عبد المنعم حديث السوشيال ميديا وذلك بعد انتشار تصريحات له حول فترة خطبته من الفنانة زينة، والتي يحكي فيها كيف منعها من التمثيل في فيلم "مذكرات مراهقة" الذي تم إنتاجه عام 2001، وأخرجته إيناس الدغيدي، وهدد تامر عبد المنعم بمقاضاة مروجي مقطع الفيديو.

تامر عبد المنعم

وأعرب تامر عبد المنعم دهشته من انتشار الفيديو الآن على نطاق واسع، رغم أنه يعود إلى شهر رمضان الماضي، حين استضافته الإعلامية بسمة وهبي في برنامج "العرافة" وتطرق إلى علاقته القديمة بزينة.

وأكد في بيان صادر عن مكتبه الصحفي عن غضبه الشديد مما أثير، وأكد احترامه الشديد للفنانة الكبيرة زينة، مؤكدًا أن ما نُشِر مقطوع عن سياقه حيث ذكر نصًا في البرنامج أن زينة كانت تتدرب على رقص التانجو مع الفنان أحمد عز حيث كانا يحضران لتصوير فيلم "مذكرات مراهقة" للمخرجة والمنتجة إيناس الدغيدي.

تامر عبد المنعم

وأضاف عبد المنعم: عندما علمت بذلك توجهت للمكتب، وعرضت على الفنانة زينة إما أن تتركني وإما تترك الفيلم".

سأقاضي المواقع الصفراء

وأشار تامر عبد المنعم أن كل ما أشيع الآن أمر عار عن الصحة تمامًا، مشددًا على أنه سيلجأ إلى القضاء ضد تلك "المواقع الصفراء" التي تثير الفتنة والوقيعة بينه وبين الزملاء.

تامر عبد المنعم

وكشف عبد المنعم في الفيديو المتداول تفاصيل دخوله غاضبًا إلى مكتب إيناس الدغيدي، وكيف أجبر زينة على ترك المكان وهو في حالة من التوتر الشديد.

وكان شارك الفنان تامر عبد المنعم في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "محارب"، بطولة حسن الرداد ونرمين الفقي وأحمد زاهر، بينما شاركت زينة في الموسم نفسه بمسلسل " العتاولة" مع أحمد السقا وطارق لطفي.