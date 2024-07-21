ماجدة الرومي تستمتع بالبحر في الساحل مع إلهام شاهين ولميس الحديدي

ياسر رشاد - القاهرة - تقضي النجمة ماجدة الرومي، حاليًا رحلة بحرية فى الساحل الشمالى، برفقة النجمة إلهام شاهين والإعلامية لميس الحديدى.، وذلك بعد تألقها فى حفها بمهرجان العلمين أول أمس الجمعة.

حيث نشرت الصور إلهام شاهين عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "رحلة بحرية جميلة بالساحل الشمالي مع نجمة نجوم الوطن العربي المطربة الرائعة ماجدة الرومى.. والإعلامية الكبيرة لميس الحديدى.. صديقاتى الرائعات.. ومع إخوتى إيناس وأمير شاهين.. أجمل صحبة فى أجمل مكان سياحى فى الساحل الشمالي المصرى.. وكلنا بنقول لماجدة نورتى بلدك مصر.. ومبروك نجاح حفلك بالعلمين والأصداء الرائعة من جمهورك الذى يحبك ويحترمك".

ماجدة الرومي وإلهام شاهين ولميس الحديدي

وكانت تألقت ماجدة الرومي أول أمس الجمعة فى حفلا غنائيا على مسرح يو أرينا، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية، بقيادة المايسترو نادر عباسي، وأطلت ماجدة على جمهورها بفستان طويل باللون الأبيض، كما افتتحت الحفل بأغنيتها "عم يسألوني الناس عليك".

وكان حرص مهرجان العلمين، على الترويج لحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي المقرر إقامته خلال فعاليات النسخة الثانية من المهرجان يوم 19 يوليو المقبل في مدينة العلمين الجديدة، بقيادة المايسترو نادر عباسي.

كما أتيحت تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

ماجدة الرومي ونادر عباسي

ونشر الحساب الرسمي للمهرجان عبر "فيسبوك"، صورة لبوستر الحفل تصدرتها النجمة ماجدة الرومي والموسيقار نادر عباسي، قائلة: "مفاجآت مهرجان العلمين لا تنتهي، انتظروا صاحبة الصوت المميز الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي بصحبة المايسترو العالمي نادر عباسي يوم 19 يوليو ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة 2024".

وأضاف: "شاركونا نعيش مع بعض حفلة استثنائية مع الصوت اللي بنحبه وعيشنا معاه ذكريات كتير، تقدروا تحجزوا التذاكر من موقع تذكرتي".

تعرف على مدينة العلمين

مدينة العلمين تجمع بين التاريخ والجمال الطبيعي، مما يجعلها وجهة فريدة تستقطب عشاق التاريخ ومحبي الطبيعة على حد سواء. بفضل مشاريعها الحديثة وتطورها المستمر، تستمر العلمين في جذب المزيد من الزوار والمستثمرين، وتثبت نفسها كواحدة من أهم المدن السياحية في مصر.

مدينة العلمين

مدينة العلمين، الواقعة على الساحل الشمالي لمصر، هي واحدة من المواقع التاريخية الأكثر شهرة والأماكن السياحية الجذابة. تجمع المدينة بين الإرث التاريخي للحرب العالمية الثانية وجمال الطبيعة الساحرة.

الشواطئ الساحرة:

المياه الفيروزية: تمتاز العلمين بشواطئها ذات الرمال البيضاء والمياه الفيروزية الصافية، مما يجعلها مقصدًا للسياحة البحرية والاستجمام.

المنتجعات الفاخرة: تنتشر على طول الساحل الشمالي منتجعات وفنادق فاخرة توفر جميع وسائل الراحة والترفيه، مما يجعل العلمين وجهة مثالية لقضاء العطلات.

المشاريع الحديثة:

مدينة العلمين الجديدة: تعتبر واحدة من أهم المشاريع التطويرية في مصر، حيث تهدف إلى تحويل المدينة إلى مركز سياحي وسكني حديث. تشمل المدينة الجديدة مشاريع سكنية فاخرة، مراكز تجارية، أماكن ترفيهية، ومرافق خدمية متكاملة.

البنية التحتية المتطورة: تعمل الحكومة المصرية على تطوير البنية التحتية في المدينة، بما في ذلك الطرق والمرافق العامة، لجعلها واحدة من أفضل المدن الحديثة في المنطقة.

مدينة العلمين

الأنشطة السياحية في العلمين

زيارة المتاحف والمواقع التاريخية: يمكن للسياح زيارة متحف العلمين العسكري ومقابر الحرب العالمية الثانية للتعرف على التاريخ العريق للمدينة. الاستجمام على الشواطئ: توفر الشواطئ الجميلة فرصًا للسباحة، والغوص، وركوب الأمواج، والاستمتاع بأشعة الشمس. التسوق والترفيه: تضم مدينة العلمين الجديدة مراكز تسوق حديثة وأماكن ترفيهية توفر تجارب تسوق وترفيه فريدة.

مدينة العلمين أرض الحرب والجمال

شهدت العلمين أهم حرب وهي العالمية التانية ثم تحولت بفضل جهود الدولة إلى أجمل بقاع الدنيا.

الحرب العالمية الثانية

معركة العلمين: تُعد العلمين مسرحًا لإحدى أكبر المعارك في الحرب العالمية الثانية، حيث دارت معركة العلمين بين قوات الحلفاء بقيادة الجنرال البريطاني برنارد مونتغمري وقوات المحور بقيادة الجنرال الألماني إرفين روميل. كانت المعركة نقطة تحول حاسمة في الحرب، حيث تمكنت قوات الحلفاء من إلحاق هزيمة كبيرة بقوات المحور.

مدينة العلمين

مقابر ومتاحف الحرب: تضم المدينة العديد من المقابر والمواقع التذكارية للجنود الذين سقطوا في المعركة، مثل مقبرة العلمين ومتحف العلمين العسكري، الذي يعرض مقتنيات من الحرب وصور ووثائق تاريخية.