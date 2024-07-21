عمرو مصطفى: أغنية ليها فيا تلامس القلوب بصدق

ياسر رشاد - القاهرة - قال الفنان عمرو مصطفى إن أغنية "ليها فيا" تلامس القلوب بصدق وإحساس حقيقي، موجها الشكر للجمهور على تفاعله مع الأغنية.

وأشار عمرو مصطفى - في تصريح صحفي اليوم الأحد - إلى أن أغنيته الجديدة بتلامس القلوب بصدق وإحساس حقيقي، مؤكدا أن نجاحها مرتبط بالجمهور وحبه ودعمه الثمين فقط .

احتفاء بالمرأة

وأضاف عمرو مصطفى أن الأغنية تمثل احتفاء بالمرأة وتوجه رسائل شكر لكل سيدة داعمة وتعترف بفضلها في نجاح الرجل، معربا عن شكره للفريق الرائع لبذل كل الجهود لخروج الأغنية بهذا الشكل المميز.

وواصل عمرو مصطفى اليوم الترويج لأغنيته عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وأعاد نشر تعليقات الجمهور عليها.

وتعد أغنية "ليها فيا"، التي طرحها يوم الأربعاء الماضي، على جميع المنصات وهي من أداء وألحان عمرو مصطفى وكلمات أحمد إبراهيم وتوزيع نادر حمدي.

وكانت أغنية "مستغني" هي آخر أغاني عمرو مصطفى والتي طرحها قبل ما يقرب من عام عبر "يوتيوب" وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر تيام.