أحمد فرحات.. أسرة الراحل تنتظر استخراج تصريح الدفن

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحد أقارب الفنان أحمد فرحات فى تصريحات صحفية أنه توفى داخل مستشفى القوات المسلحة في غرفة رعاية الكلى، وفي انتظار استخراج تصريح الدفن له.

تستعد أسرة الفنان الراحل أحمد فرحات لصلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة الظهر غدًا الاثنين، من مسجد عمرو بن العاص، وذلك بعد رحيله منذ قليل، إثر تعرضه لوعكة صحية.

أحمد فرحات

ورحل عن عالمنا الفنان أحمد فرحات منذ قليل، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية إذ كان يعاني من مشاكل في الكلى والغدة.

وكان تعرض الفنان أحمد فرحات لجلطة في المخ، سببت له تعبا شديدا أصابه بشكل مفاجئ.

وأكدت زوجة الفنان أحمد فرحات أنه يتواجد في الرعاية المركزة في أحد المستشفيات نتيجة تعرضه لتعب مفاجئ، مضيفة أن حالته غير مستقرة طالبة الدعاء له بالشفاء العاجل.

وقال الفنان أحمد فرحات، خلال لقاء سابق إنه حقق نجاحا كبيرا في مسيرته الفنية خلال طفولته، متابعا: عملت في الفن دون أن أطرق على باب أي أحد من أجل أن أمثل، مضيفا أن انطلاقته القوية كانت من خلال فيلم سر طاقية الإخفاء، متابعا: المخرج العبقرى نيازى مصطفى مخرج "خدع" جميل، لذلك حقق نجاحا كبيرا في الفيلم.

سر طاقية الإخفاء

وتابع الفنان أحمد فرحات: شاركت في فيلم سر طاقية الإخفاء وكان سنى 10 سنوات، والمنتجون كانوا بيخطفونى من بعضهم، وشاركت في فيلم شارع الحب كان سنى 9 سنوات ونصف.

وولد أحمد فر حات في مدينة القاهرة في عام 1950، ظهر في السينما المصرية بنهاية الخمسينيات عندما أسند إليه المخرج صلاح أبو سيف دور الطفل اليتيم في أحد الملاجئ في فيلم (مجرم فى أجازة) في عام 1958، وأتم دراسته الابتدائية في عام 1961.

وبعد دراسته الثانوية التحق بمعهد عالي صناعي وتخصص في مجال الاتصالات، وعمل في الشركة العامة للاتصالات، التحق في أوائل الستينيات بفرقة (ساعة لقلبك) ليقدم شخصية بندق، وقدم العديد من الأفلام منها (شارع الحب، غرام في السيرك، إشاعة حب، سر طاقية اﻹخفاء).

توقف عن التمثيل عقب نكسة 1967، وعقب وصوله لسن التقاعد عاد للتمثيل مرة أخرى بالتليفزيون والمسرح بعد سنوات طويلة من التوقف.