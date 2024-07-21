حنان شوقي تريد الزواج.. ما علاقة طارق الدسوقي ؟

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة حنان شوقي على التعليق بشأن أنباء زواجها بالفنان طارق الدسوقي، والتي انتشرت خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الأمر مجرد شائعة، حيث نفاها الفنان بنفسه أيضا.

وقالت حنان شوقي: "طارق الدسوقي صديقي وأخ عزيز علي وأولاده إخواتي وأصحابي وصديق غال، وكنا مع بعض في مهرجان بابل قبل الإشاعة".

وأضافت "اكتشفت أن الناس بتحب تتكلم في سيرة الناس، ويقعدوا شغالين في النميمة، وأن كل حاجة على السوشال ميديا غير حقيقية، ورغم أني إتسألت عن زواجي من طارق الدسوقي، وكتبت في كومنت على صفحتي ونفيت، لكن كانوا مصممين على الإشاعة اللي مطلعينها.

السوشيال ميديا إشاعات على الفاضى

وتابعت: "فيه ناس عاوزة تشغل نفسها بأشياء غير موجودة، وتعمل إشاعات على الفاضي، والسوشال ميديا بقت عاملة زي الجرايد الصفرا".

وفي سياق متصل، أكدت حنان أنها لا تمانع الزواج مجددا، وتتمنى أن تتزوج وتنجب.

وعن مواصفات شريك أحلامها قالت: مش أنت اللي بتحددي ربنا هو اللي بيحدد وربنا كاتب كل حاجة وربنا كاتب لكل واحد هيتجوز مين واسمه إيه وهيخلف قد إيه، ربنا خيرنا في حاجات كتير، لكن لها علاقة بالشر والخير، لكن بتلاقي نفسك تسعى للي مكتوب لك.

وكان مقطع فيديو تم تداوله مؤخرا يُظهر حنان شوقي وطارق الدسوقي في أحد الأماكن العامة مع خلفية لأغان موسيقية؛ ما جعل الأنباء تتوالى بشأن زواجهما.

وكانت آخر أعمال الفنانة حنان شوقي مشاركتها في مسلسل الأب الروحي الجزء الثاني الذي عرض عام 2018، من تأليف هاني سرحان وإخراج تامر حمزة، وشارك في بطولته كل من أحمد عبد العزيز، سوسن بدر، محمد عادل، ميرهان حسين، عمر الشناوي، محمود متولي وغيرهم.