محمد رحيم مطلوب على جوجل.. عملية قسطرة أثارت قلق جمهوره

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر الملحن محمد رحيم التريند على جوجل، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى العناية المركزة خلال الساعات الماضية.

ونشرت زوجة محمد رحيم صورةً لها برفقته من داخل العناية المركزة، وعلقت عليها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»:«مش معنى إننا في العناية المركزة إننا منتصورش، ألف سلامة عليك يا حبيبي».

محمد رحيم وزوجته

تراجع محمد رحيم عن الاعتزال

وكان تراجع محمد رحيم عن قرار الاعتزال الذي أعلن عنه خلال الفترة الماضية، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام» وقال: «أنا مش هقولكم غير إني بكيت بالدموع من كتر الإحساس اللي في الرسائل اللي بعتوهالي وهتشوفوا ده بعينكم في ندوة، خلاص يا جماعة أنا هرجع تاني علشان خاطركم إنتوا بس يا أعظم جمهور وعائلة في العالم وربنا ميحرمناش من بعض أبدًا».

وحرص الملحن محمد رحيم، على طمأنة جمهوره عليه، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية، حيث أشار إلى أنه بحالة صحية جيدة الآن.

ونشر محمد رحيم عبر حسابه بموقع انستجرام، مقطع فيديو من داخل غرفة العمليات، حيث طمأن جمهوره عليه، وقال خلاله: عملت العملية وطلعت وأنا في الأوضة دلوقتي.

كما علق محمد رحيم على الفيديو قائلا: بشكركم من كل قلبي على سؤالكم المستمر يا أغلى ناس في العالم كله، وبطمنكم عليا والحمد لله أجريت عملية بسيطة، قسطرة، وبقيت زي الفل وربنا شفاني وعدت على خير الحمد لله ربنا مايحرمني منكم أبدا وكل الناس تطمن الحمد لله.

وكشفت أنوسة كوتة زوجة محمد رحيم، تفاصيل زيارة الكينج محمد منير له في المستشفى وذلك بعد إجرائه عملية جراحية خلال الساعات الماضية.

وقالت أنوسة كوتة: الكينج والفنان محمد الرفاعي والشاعر محمود صلاح، زاروا الملحن محمد رحيم في المستشفى، واطمنوا عليه لأنه لسه نازل غرفة عادية في المستشفى.