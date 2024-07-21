بيلا حديد.. قصة تدخل إسرائيل في سحب صورها من حملة إعلانية

ياسر رشاد - القاهرة - قررت شركة "أديداس" سحب صور عارضة الأزياء بيلا حديد من إعلانات ترويجية لحذاء رياضي، تم إطلاقه لأول مرة تزامنًا مع دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972.

وقالت شركة الملابس الرياضية الألمانية إنها "تعيد النظر" في حملتها بعد انتقادات من إسرائيل بسبب مشاركة بيلا حديد.

بيلا حديد

وتم الترويج لحذاء SL72، الذي وصفته أديداس بأنه كلاسيكي خالد، بواسطة حديد، وهي أمريكية من أصول فلسطينية.

فلسطين ستتحرر

وكانت بيلا حديد قد جذبت انتقادات من حكومة الاحتلال، بزعم أنها رددت شعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر"، واتُهمت بمعاداة السامية.

وقال الحساب الرسمي لإسرائيل على موقع X إنها تعترض على حديد كـ "وجه للحملة".

وانتقدت حديد مرارًا وتكرارًا دولة الاحتلال، وأعربت عن دعمها للفلسطينيين على مر السنوات، وفي 23 أكتوبر أصدرت بيانًا على إنستجرام أعربت فيه عن أسفها لفقدان الأرواح البريئة ودعت متابعيها للضغط على قادتهم لحماية المدنيين في غزة.

بيلا حديد

وقالت أديداس في بيان إن الحملة لحذاء SL72 "تجمع مجموعة واسعة من الشركاء".

وأضافت، "ندرك أن هناك ارتباطات بأحداث تاريخية مأساوية - رغم أنها غير مقصودة تمامًا - ونعتذر عن أي إزعاج أو ضيق تسبب فيه ذلك، ونتيجة لذلك، نحن نعيد النظر في بقية الحملة".

لم تحدد الشركة ما التغييرات التي ستجرى، وظلت صور إعلانية أخرى تظهر سفراء العلامة التجارية لأديداس بما في ذلك لاعب كرة القدم الفرنسي جوليس كوندي، والمغني الأمريكي A$AP Nast، وعارضة الأزياء الصينية سابرينا لان على الإنترنت.

وكان اقتحم أعضاء من مجموعة فلسطينية تُدعى "أيلول الأسود" القرية الأولمبية، وتم أخذ 11 عضوًا من الفريق الإسرائيلي كرهائن وقتلهم، وفقًا للجارديان.