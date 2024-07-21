تفاصيل حفل علي الحجار في الساقية

ياسر رشاد - القاهرة - يحيي المطرب علي الحجار، حفل غنائي ضخم بساقية عبدالمنعم الصاوي، في التاسعة مساء يوم الأربعاء 24 يوليو الجاري.



أسعار تذاكر حفل علي الحجار في الساقية



وتتراوح أسعار التذاكر بين 150، 320، 320 جنيه، ومن المقرر أن يقدم علي الحجار، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

قواعد دخول الحفلات في الساقية:-



- دخول الأطفال ابتداء من 6 سنوات تذكرة كاملة وعلى ولى الأمر ضمان هدوء الطفل وقت الحفل وفى حال حدوث أي ضوضاء عليه اصطحاب الطفل للخارج.

- ممنوع منعًا باتًا دخول الأطفال أقل من 6 - - - سنوات لأي حفل ما عدا الحفلات المخصصة للأطفال.

- الالتزام بالمقاعد حسب الرقم الموجود فى تذكرة الحفل.

- غير مسموح بالاسترجاع أو استبدال التذاكر.

- غير مسموح بالتصوير نهائيًا أو البث المباشر.



علي الحجار

التقى علي الحجار مع الملحن بليغ حمدي، الذي شاهده يغنى في حلقة من حلقات برنامج الموسيقى العربية الذي تقدمه رتيبة الحفنى، ليبعث في طلبه ثم ظل يتدرب معه حوالى سنتين حتى اختار له كلمات الشاعر الغنائي الكبير عبد الرحيم منصور، أغنية "على قد ماحبينا" لتكون البداية التي قدمه بها للجمهور في حفل ليلة رأس السنة عام 1977.

ثم كان الألبوم الأول الذي تضمن أربع أغنيات كتب عبد الرحيم منصور ثلاثة منها، وكتب بليغ حمدي بنفسه أغنية رابعة بعنوان "قالت" تحت اسمه المستعار كشاعر وهو "ابن النيل". غنى علي الحجار، من الحان الملحن الكردي هلكوت زاهر أغنية بأسم "رجعنا لبعضينا"، كلمات هاني الصغيروشاركت فيها المطربة الكردية ليلى فريقي، كانت من اقوى ديو مشترك عربي وكردي.

يعتبر علي الحجار، أول مطرب عربي ومصري شارك في ديو مشترك مع مطربة كردية، وأول مطرب عربي غنى من ألحان الملحن الكردي هلكوت زاهر، وحققت نجاحا في كردستان.