الموت يغيب المايسترو محمد أبو اليزيد

ياسر رشاد - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل المايسترو محمد أبو اليزيد، بعد فترة صراع مع المرض، ومن المقرر إقامة الجنازة غدًا الإثنين .



ونعت نقابة المهن الموسيقية، نقيبا ومجلس الإدارة وجميع العاملين بها ببالغ الحزن والاسى وفاة المايسترو محمد ابو اليزيد، نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمه والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وكان رئيس لجنة الخدمات ووكيل نقابة المهن الموسيقية د. عاطف إمام كشف تطورات حالة المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية بعد نقله إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بسبب تعرضة لوعكة صحية مؤخرا،

وقال وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن محمد أبو اليزيد يعانى من ارتشاح بالقلب، لذلك تم فورا نقله الى المستشفى بوجود النقيب مصطفى كامل وبعض زملائه بالنقابة وانه في تحسن الآن بعد أن تلقى جلسات العلاج، وسوف يمكث في المستشفى إلى أن يقرر الأطباء خروجه ".