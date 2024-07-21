تعرف على موعد ومكان جنازة الفنان أحمد فرحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان أحمد فرحات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 74 عاما.

وقال شقيق زوجة الفنان الراحل في تصريح خاص لمصراوي، إن صلاة الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.

الفنان أحمد فرحات من مواليد ١٩٥٠، شارك خلال مسيرته الفنية في عدد من الأعمال وكان واحدا من أشهر أطفال السينما المصرية.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل: (معبودة الجماهير، سر طاقية الإخفا، إشاعة حب، نهر الحب، بين الأطلال، شمس لا تغيب، آخر شقاوة).

وابتعد الفنان الراحل عن الفن لمدة تزيد عن ٥٠ عام حتى عودته بدور صغير في مسلسل "أفندينا" ليرحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٧٤ عاما.