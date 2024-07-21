عمل في رئاسة الجمهورية 30 عامًا.. أبرز المعلومات عن الفنان الراحل أحمد فرحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

توفي الفنان أحمد فرحات عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد معاناة من الإصابة بجلطة في المخ، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة غدًا في مسجد عمرو بن العاص.

الفنان أحمد فرحات من مواليد ١٩٥٠، شارك خلال مسيرته الفنية في عدد من الأعمال السينمائية، وكان واحدا من أشهر أطفال السينما المصرية.

ونستعرض لكم معلومات عن الفنان الراحل أحمد فرحات في السطور التالية:

- مواليد ٢٣ يوليو 1950.

- من أشهر الأطفال في تاريخ السينما المصرية، وتم تسميته بـ "الطفل المعجزة".

- التحق أحمد فرحات بالمعهد العالي الصناعي وتخصص في مجال الاتصالات، وكان يعمل مهندسًا.

- حصل على 10 جنيهات في أول دور تمثيلي.

- عائلته مكونه من 9 أشخاص، له 4 أخوة من الأولاد و3 من البنات.

- والده ترك عمله لأنه رآه يحب الفن كثيرًا.

- من أبرز أعماله: (معبودة الجماهير، آخر شقاوة، شارع الحب، سر طاقية الإخفا، إشاعة حب، نهر الحب)

- ظل مسؤولًا عن اتصالات الرؤساء لمدة 30 سنة.

- عمل مهندسًا للاتصالات في رئاسة الجمهورية، في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

- ظل مسؤولًا عن اتصالات الرؤساء لمدة 30 سنة.

- حصل على قلادة الدولة التقديرية من مبارك أثناء عمله في الرئاسة كمهندس اتصالات.

- حصل على وسام الاستحقاق والشرف من وزارة الشباب والرياضة.

- تزوج 3 مرات وزوجته الأخيرة تدعى فوزية.

- تعرض موخرًا لجلطة في المخ ونتجت عن تعب شديد أصابه بشكل مفاجئ.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل أحمد فرحات، غدًا الإثنين عقب صلاة الظهر من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.

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