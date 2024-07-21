ليشع وفصيح.. أبرز الشخصيات التي قدمها الفنان أحمد فرحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

رحل عن عالمنا مساء اليوم الأحد، الفنان أحمد فرحات بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 74 عاما

وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر غدًا الإثنين، من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.

ونستعرض لكم أبرز الشخصيات التي قدمها الفنان أحمد فرحات في السطور التالية:

- شارك في عدة أعمال فنية بنهاية الخمسينات، وكان بداية أدواره دور الطفل اليتيم في أحد الملاجئ في فيلم "مجرم فى إجازة" عام 1958 للمخرج صلاح أبو سيف.

- شارك في فيلم "شارع الحب" بطولة عبد الحليم حافظ وصباح ومن إخراج عز الدين ذو الفقار، وهو بعمر 9 سنوات ونصف.

- شارك في 3 أفلام كوميدية مع إسماعيل ياسين وهي : "إسماعيل يس في السجن"، "غرام في السيرك" لكن الفيلم لم يرى النور، وفيلم "شهر عسل بس بصل".

- عام 1959 شارك في فيلم "شمس لا تغيب"، بطولة محمد الطوخي، وحسين قنديل، ولطفي عبد الحميد.

- كما شارك في فيلم "سلطان" بطولة النجم فريد شوقي، وفيلم "إشاعة حب" عام 1960، وفيلم "معبودة الجماهير".

- جسد شخصية الطفل فصيح في فيلم "سر طاقية الإخفا" وحقق الدور نجاحا كبيرا

- قدم شخصية الطفل اليهودي "ليشع" في فيلم "آخر شقاوة" والذي عرض عام ١٩٦٤

- آخر أعمال الفنان أحمد فرحات كانت في فيلم "نص يوم" عام 2021، من بطولة أحمد عزمي، علاء زينهم، عبدالله مشرف، إيناس النجار، تأليف عبدالرحمن عثمان، وإخراج حسن السيد.

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