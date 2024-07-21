وفاة المخرج المسرحي محمد سالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

رحل عن عالمنا منذ قليل المخرج المسرحي محمد سالم نائب رئيس دار الأوبرا المصرية الأسبق

وأعلنت ابنته ريهام سالم خبر الوفاة على حسابها بموقع فيسبوك، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله والدي الغالي الأستاذ محمد سالم المخرج المسرحي ونائب رئيس دار الأوبرا المصرية السابق"

وتابعت: "تقام صلاة الجنازة غدا الإثنين بعد صلاة الظهر من مسجد فاطمة الشربتلي، والدفنة بمقابر الأسرة بالقطامية"

محمد سالم قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا هامة في المسرح، وتقلد عدد من المناصب أبرزها نائب رئيس دار الأوبرا المصرية