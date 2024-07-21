أحمد سعد يستعد لطرح فيديو كليب جديد بعنوان "عيش اللحظة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب أحمد سعد، عن طرح فيديو كليب جديد بعنوان "عيش اللحظة"، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وشارك أحمد سعد، جمهوره على موقع "فيسبوك"، البوستر الدعائي وعلق: "قريبا".

جدير بالذكر أن الفنان أحمد سعد يشارك حاليا في تقديم برنامج تليفزيوني مع شقيقه النجم عمرو سعد، بعنوان "بيت السعد" إخراج محمد سامي، ويُعرض على قناة MBC مصر، ويستضيفا خلاله أشهر نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وشهدت الحلقات الأولى استضافة: محمد هنيدي، إليسا، أحمد حلمي.

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