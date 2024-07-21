"بفستان قصير".. مايان السيد تخضع لأحدث جلسة تصوير في إيطاليا والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد متابعيها، صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، من شوارع مدينة البندقية بإيطاليا وحازت على إعجاب متابعيها.

ونشرت مايان الصور على حسابها الخاص بموقع "انستجرام"، وعلقت: "موسيقى والبحر في إيطاليا"، وظهرت بإطلالة جريئة ارتدت خلالها فستان قصير باللون الأحمر.

وانهالت عليها تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "أيقونة الجمال المصري"، "اجمل بنت في الدنيا"، "ما شاء الله تبدين رائعة"، "اجازة سعيدة"، "امرأة جميلة.. ميونة القمر"، "جميله ماشاء الله".

جدير بالذكر أن مايان السيد تشارك بفيلم "قصر الباشا" بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، نبيل عيسي، حمزة العيلي، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير.

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