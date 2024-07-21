محمد صبحي ينعى الفنان أحمد فرحات: "شاهدناه واستمتعنا بأعماله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان محمد صبحي، الفنان الراحل أحمد فرحات، الذي وافته المنية، مساء اليوم الأحد، بعد إصابته بجلطة في المخ.

وكتب "صبحي"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. بكل الأسى والحزن.. أنعي الفنان أحمد فرحات شاهدناه في طفولته واستمتعنا بأعماله.. أدعو الله لك بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك وحبايبك الصبر والسلوان".

ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة، غدًا الإثنين عقب صلاة الظهر من مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة.

الفنان أحمد فرحات من مواليد ١٩٥٠، شارك خلال مسيرته الفنية في عدد من الأعمال وكان واحدا من أشهر أطفال السينما المصرية.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل: (معبودة الجماهير، سر طاقية الإخفا، إشاعة حب، نهر الحب، بين الأطلال، شمس لا تغيب، آخر شقاوة).

وابتعد الفنان الراحل عن الفن لمدة تزيد عن ٥٠ عام حتى عودته بدور صغير في مسلسل "أفندينا" ليرحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٧٤ عاما.

اقرأ أيضا..

أول تعليق من محمد رحيم عقب خضوعه لعملية جراحية.. فيديو