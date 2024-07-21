وفاة المايسترو محمد أبو اليزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

توفي منذ قليل، المايسترو محمد أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكتبت، المطربة إيناس عز الدين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا يا أخويا ما تقولش كده ده أنا لسه مكلمك أتطمن عليك يا أخويا يا جدع.. وجعت قلبي يا عشرة العمر.. المايسترو محمد أبو اليزيد في ذمة الله إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان المايسترو محمد أبو اليزيد نقل منذ أيام إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، تولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، ووزع أغاني عديدة لنجوم الأغنية الشعبية، وفي مقدمتهم الراحل حسن الأسمر، عبدالباسط حمودة، طارق الشيخ، عادل الخضري، كما تولى توزيع أغنية "إنت يا إنت"، التي غنتها النجمة نادية الجندي في فيلم "الشطار".