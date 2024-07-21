بالصور.. أول حفل لأحمد عدوية بعد وفاة زوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

شهد نادي سيتي كلوب شبين الكوم، ثالث حفلات City festival لصيف 2024 بالتعاون مع ليالي مصر

وأحيا الحفل النجوم أحمد عدوية ونجله محمد عدوية ورامي جمال ورضا البحراوي.

وشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخما، وشهد تنوعا في النجوم والمطربين بين الغناء الشعبي ممثلا في أحمد عدوية ورضا البحراوي، والغناء الرومانسي بصوت رامى جمال ومحمد عدوية.

ويعد هذا هو الحفل الأول الذي يحييه النجم الكبير أحمد عدوية بعد رحيل زوجته منذ ٣ أشهر



وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال وبهاء سلطان، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم وغيرها.