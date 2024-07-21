شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم عن مسرحية السندباد: متشوقة أقابل الجمهور في العلمين.. مستنينكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نيللى كريم لـ"الخليج 365" إنها سعيدة للغاية بمشاركتها في بطولة مسرحية السندباد مع النجم كريم عبد العزيز، ومتشوقة أيضًا للقاء الجمهور في مدينة العلمين ومنتظرينهم، والتي أصبحت من أفضل المدن العالمية من حيث الطبيعة والجمال وأيضًا بالفن المتنوع، مشيرة إلى أن العرض المسرحى السندباد من أفضل العروض المسرحية التي قبلت العمل بها عند عرض الفكرة فقط في بداية المشروع، وإنها شاركت في عرض المسرحية في مدينة الرياض ومدينة جدة السعودية، كما أن السندباد هو التعاون الثالث مع كريم عبد العزيز بعدما قدمنا سويا فيلم الفيلم الأزرق 1، 2.

وتعرض مسرحية "السندباد" بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين الذى انطلق يوم 11 من شهر يوليو الجارى ويستمر حتى يوم 30 أغسطس المقبل، حيث تعرض المسرحية لمدة 3 ليالٍ أيام الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10 أغسطس المقبل.

مسرحية "السندباد" تعرض في مهرجان العلمين بدورته الثانية في إطار التعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وموسم الرياض وهيئة الترفيه السعودية، والمسرحية من بطولة كريم عبد العزيز ونيللي كريم ومصطفى خاطر وبيومي فؤاد وويزو.

وتدور أحداثها في إطار فانتازي حول عمر أبو الهول الذى يجسدها النجم كريم عبد العزيز، حيث يجد قلادة سحرية في مقبرة قديمة، تعود به إلى زمن السندباد، فيقرر أن ينتحل تلك الشخصية ليعيش حياة المغامرات والبطولات.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضًا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحًا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.