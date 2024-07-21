يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز

وكتب على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا لله راجعون أخي وحبيبي وزميلي محمد أبو اليزيد في ذمة الله".

الأحد، 21 يوليو 2024 10:20 م

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية