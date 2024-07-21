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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبيالأحد، 21 يوليو 2024 10:20 م
أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حماده ابو اليزيد عضو مجلس إدارة الموسيقيين.
وكتب على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا لله راجعون أخي وحبيبي وزميلي محمد أبو اليزيد في ذمة الله".
مصطفى كامل عبر فيس بوك
وفاة محمد ابو اليزيد
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