فن ومشاهير

وفاة حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة نقابة الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب مصطفى القصبي

الأحد، 21 يوليو 2024 10:20 م

أعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حماده ابو اليزيد عضو مجلس إدارة الموسيقيين.

 

وكتب على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا لله راجعون أخي وحبيبي وزميلي محمد أبو اليزيد في ذمة الله".

 

وفاة محمد ابو اليزيد (1)
مصطفى كامل عبر فيس بوك

 

 

وفاة محمد ابو اليزيد (2)
وفاة محمد ابو اليزيد

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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