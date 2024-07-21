نوال الزغبي تغني من أشعار فهد الزاهد.. ضربة فنية منتظرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة اللبنانية نوال الزغبي لتسجيل أغنية جديدة بعد غد الثلاثاء، والأغنية باللهجة الخليجية وتتعاون من خلالها نوال مجدداً مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”.

وتعتبر الأغنية الجديدة من أقوى التعاونات الفنية بين نوال الزغبي و”لايف ستايلز ستوديوز”، حيث جمعت النجمة الذهبية والشركة الرائدة في عالم الإنتاج الفنية العديد من الأعمال الفنية الناجحة في السنوات الماضية، ولا تزال حتى اليوم بين أكثر الأغنيات استماعاً ورواجاً في مختلف سباقات الأغاني.

وأفادت مصادر خاصة بموقع “بتجرد” أن الأغنية الجديدة تحمل اسم “تمنيتك (القدر والشوق)” وهي من كلمات فهد الزاهد، رئيس مجلس إدارة “لايف ستايلز ستوديوز” وخالد ڤيرناس، ومن ألحان ياسر نور وتوزيع عمرو عبدالفتاح.

وتابعت مصادر موقعنا أن الأغنية يتم تنفيذها بسريّة تامة دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى.