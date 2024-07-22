شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن الموسيقية تنعى المايسترو حماده أبو اليزيد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 21 يوليو 2024 10:42 م

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، المايسترو حماده أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الموسيقيين، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة المايسترو، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حماده أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الموسيقيين.



وكتب على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا لله راجعون أخي وحبيبي وزميلي محمد أبو اليزيد في ذمة الله".