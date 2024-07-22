شاهد.. عبدالباسط حمودة وأمينة في أحدث ديو غنائي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفنان الشعبي عبدالباسط حمودة والمطربة أمينة لإطلاق أحدث أعمالهم الفنية ديو غنائي يجمعهما خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك عبر منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات يوتيوب.

والأغنية من كلمات الشاعر عمرو قطب، ومن المفترض طرحها قريبا علي موقع يوتيوب.

عبدالباسط حمودة وأمينة

ومن ناحية أخري حقق المطرب عبد الباسط حمودة نجاحا كبيرا بالديو الغنائي الذي جمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز "يا دلعله".

على صعيد أخر، أحيا عبد الباسط حمودة أحدث حفلاته الغنائية ضمن موسم حفلات عيد الأضحى ، في ساقية الصاوي بالزمالك.

كما أطلقت المطربة أمينة خلال الفترة الماضية أحدث كليباتها الغنائية بأغنية "بتخونى يا وليد"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بجانب عرضه أيضًا على القنوات الفضائية الكبرى، وجميع المنصات الموسيقية المتنوعة ووسائل التواصل الأجتماعى المختلفة.

وتقؤل كلمات أغنية «بتخونى يا وليد» الآتى:

أنا وش السعد عليك ... بعد ما كنت على الحديد.

وفى وجعك قايمة بدور ... الدكتور والتمريض.

حبيتك حب يكفى ... الدنيا بحالها ويفيض.

تيجي أنت بعد الحب ده كله ؟؟

بتخوني ياوليد !! بتخوني ياوليد.

حبك لميته فى شنطه .. وفى أقرب سله ارميها.

ضيعت حياتي اونطه ... بس أن شاالله الاقيها.

اديتك قلبي وعمرى .. تمشى عليه بدل السجاجيد.

تيجي أنت بعد الحب ده كله ؟؟

بتخوني ياوليد !! بتخوني ياوليد.

بقي يبقي معاك الماظ ... وتروح تجرى ورا صفيح.

مش عايزه أقول ألفاظ .. أما راجل ندل بصحيح.

ياما عديتلك وفتحنا ... صفحه من الأول وجديد.

تيجي أنت بعد الحب ده كله ؟؟

بتخوني ياوليد !! بتخوني ياوليد.

جدير بالذكر أن كليب «بتخونى يا وليد» من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبد المنعم وتوزيع محمد عباس وميكس وماستر هانى محروس وإشراف عام سامح على ومن إخراج كامبا.